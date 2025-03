Con l’arrivo della primavera la Biblioteca “Salvatore Morelli” di Carovigno rinnova la sua proposta culturale rivolta alle scuole e ai singoli fruitori.

Gli esperti in didattica dell’Associazione Le Colonne, ente gestore della Biblioteca, guideranno le attività, con proposte che pongano l’importanza della lettura al centro, senza tralasciare la giocosità e la condivisione.

Il programma si propone, come fine ultimo, quello di coinvolgere e interessare i partecipanti alla lettura: leggere almeno mezz’ora al giorno concilia il sonno, aumenta il livello di empatia e riduce i livelli di stress. Questo perché impariamo nuove parole, facciamo nuovi collegamenti mentali e conosciamo nuovi accadimenti e diverse prospettive di lettura della realtà.

Le iniziative si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Ogni venerdì di marzo, letture in inglese per i bambini dai 4 ai 7 anni;

Tra aprile e maggio si svolgerà il progetto “per un pugno di libri… In biblioteca” rivolto alle prime e seconde classi delle scuole medie inferiori. Una gara tra classi per conoscere e appassionarsi alla lettura dei classici della letteratura per ragazzi;

A maggio, aderendo alla campagna nazionale “il Maggio dei Libri”, organizzata dal Centro per il Libro, tra il 23 aprile e il 31 maggio: Kamishibai e letture ad alta voce, una proposta rivolta alle scuole dell’infanzia.

Per informazioni sulle attività:

www.castellodicarovigno.it/Biblioteca

Telefono 3791092451