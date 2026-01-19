January 19, 2026
Gen 19, 2026    Posted by    news

Le forze di opposizione di centrosinistra al Comune di Brindisi condannano con la massima fermezza il vile atto incendiario che ha colpito la struttura destinata a diventare il nuovo Centro immigrati tra le contrade Restinco e Montenegro, proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto avere inizio i lavori.

Un gesto grave che danneggia un immobile pubblico e, ancor più, colpisce un’idea di comunità fondata sulla legalità, sulla solidarietà e sulla responsabilità istituzionale. Un attacco che tenta di seminare paura e divisione, prendendo di mira un progetto finanziato anche con fondi europei e riconosciuto come modello virtuoso di accoglienza, integrazione e formazione al lavoro.

Invitiamo l’assessore ai Servizi sociali Ercole Saponaro, l’amministrazione comunale e tutti coloro che operano quotidianamente su questi temi a non farsi condizionare da violenza e intimidazioni.

Come forze politiche di centrosinistra ribadiamo che l’accoglienza è una responsabilità pubblica da governare con umanità, competenza e rispetto delle persone. Investire in strutture adeguate vuol dire tutelare i diritti dei migranti, rafforzare la sicurezza dei territori e affermare un principio fondamentale: nessuno deve essere lasciato ai margini.

Sosteniamo con convinzione la prosecuzione del progetto e auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto. A chi pensa di fermare il cambiamento con il fuoco e con l’odio, rispondiamo con la forza della democrazia, della coesione sociale e della giustizia.

 

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Brindisi Bene Comune/Avs-Sinistra, Attiva Brindisi, Impegno per Brindisi, componente centrosinistra del Gruppo misto.

