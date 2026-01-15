Si svolgerà il prossimo 17 gennaio 2026 la Conferenza Programmatica di Avis Provinciale Brindisi in collaborazione con la Comunale di Mesagne.

È un momento in cui stabilire obiettivi strategici e linee di intervento per i prossimi mesi, ha dichiarato il Presidente Provinciale Sergio Zezza.

Tra i temi trattati la donazione di plasma con l’intervento del Dott. Vincenzo De Angelis, già direttore del Centro Nazionale sangue, i giovani e il volontariato che vedrà la relazione di Don Mario Zaninelli, docente scienze motorie Università di Milano e la Comunicazione che sarà trattata da Tiziano Mele, mental coach e collaboratore del CSV. Saranno presenti il Presidente Regionale Raffaele Romeo e il Vice Presidente Vicario di Avis Nazionale Luigi Bruno e diversi rappresentanti Istituzionali ed associativi, tra cui la Presidente della Comunale di Mesagne Giada Vetrugno