Sabato 28 settembre alle ore 10.00, presso la Sala Reale del Grande Albergo Internazionale, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Report e delle attività svolte da “ACP Humanitarian Aid”.

All’incontro interverranno il Presidente di ACP, G. Tagliaferri, il Presidente Onorario Giancarlo Farina, e Fabio Micco, parte del direttivo ACP e presidente di Brindisi Tabernacle. A moderare l’evento sarà il giornalista Alessandro Iovino.

Si tratta di un momento cruciale di incontro tra due importanti organizzazioni, entrambe attivamente impegnate nel settore degli aiuti umanitari, unite da comuni valori di solidarietà, multiculturalità e volontariato. L’evento è motivo di orgoglio per la città di Brindisi, grazie alla partecipazione di una realtà locale di grande rilievo: il Brindisi Tabernacle, organizzazione no-profit impegnata nella promozione dell’inclusione sociale, nell’erogazione di aiuti alimentari e nello sviluppo personale e professionale dei cittadini.

ACP è un’organizzazione che opera a livello internazionale, fornendo soccorso ai Cristiani perseguitati e alle persone in condizioni di bisogno, nonché contribuendo alla lotta contro la povertà. La sua missione abbraccia più di 60 Paesi in quattro continenti, con progetti di aiuto in tutto il mondo. La conferenza stampa rappresenterà anche l’inizio di un congresso di tre giorni, durante il quale le due organizzazioni collaboreranno con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale, la pace e la convivenza pacifica tra i popoli. Nei giorni successivi sono previste diverse attività di scambio, tra cui una visita guidata della città di Brindisi aperta agli ospiti di ACP e a tutti coloro che vorranno partecipare, con lo scopo di favorire l’incontro e lo scambio tra culture diverse.

Un altro momento chiave sarà un seminario tematico incentrato su accoglienza, rifugiati, aiuti umanitari e le sfide della discriminazione razziale, culturale e di genere legate alle minoranze etniche. L’evento si concluderà con un concerto di musica Gospel a cura del Brindisi Tabernacle.

Per informazioni visitare il sito www.acphumanitarianaid.it o chiamare il numero 392.1926501.