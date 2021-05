Chiude al meglio il proprio campionato tra le mura amiche l’Acqua & Sapone Junior Fasano, ieri sera vittoriosa sulla Banca Popolare Fondi per 37-29 nel match valido per la 29^ giornata della Serie A Beretta.

Ampio minutaggio per gli under tra le file dei fasanesi sin dall’avvio del match, contraddistinto dall’equilibrio e tante reti (5-5 al 5’, 10-10 al 14’), con il primo strappo dell’incontro che si registrava nel finale della prima frazione (18-13 al 29’).

Rientrata all’intervallo sotto di quattro reti (18-14), la compagine ospite, retrocessa matematicamente la scorsa settimana, non andava oltre il -3 del 34’ (21-18), con il gap che cresceva sino al 36-24 del 55’ firmato da Davide Pugliese, miglior realizzatore di serata con 8 goal.

Nel finale gli ospiti riuscivano solo a rendere meno amara la sconfitta, con il match che si chiudeva sul 37-29 e con la Junior che agganciava al secondo posto in classifica il Sassari in coabitazione con il Bolzano, che però ha una gara in più e riposerà nell’ultima giornata in programma per mercoledì prossimo, 2 giugno.

Sfavorita nella differenza reti generale, la formazione capitanata da Flavio Messina dovrà vincere in trasferta a Cassano Magnago, e contemporaneamente auspicare che non faccia lo stesso il Sassari in casa contro il Bressanone, per conquistare a pieno titolo il secondo gradino del podio e la conseguente qualificazione alla EHF European Cup, ma, a prescindere da come andrà a finire, sarà stata comunque un’eccellente e memorabile stagione per il club biancazzurro.

<< Sono soddisfatto del match di oggi – dichiara il tecnico Francesco Ancona – portato agevolmente a casa nonostante le assenze di Davide Notarangelo e Vito Fovio (quest’ultimo presente solo a referto), ed il poco tempo per preparare un nuovo assetto, con qualche difficoltà che si è vista in avvio di gara. Alla lunga comunque siamo usciti bene, proponendo un gioco veloce, con i giovani a lungo in campo che non sono stati da meno rispetto ai compagni più esperti. Sono contentissimo inoltre per aver raggiunto il Sassari al secondo posto, il massimo risultato possibile dopo la falsa partenza di inizio stagione, ed ora ci andremo ad affrontare l’ultima gara in casa del Cassano Magnago, un’ottima squadra, con grandi motivazioni e con la voglia di fare risultato, senza grandi pressioni, per chiudere in bellezza questo campionato>>.

Tabellino

Acqua & Sapone Junior Fasano – Banca popolare Fondi: 37-29 (18-14 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni 3, Angiolini 3, Beharevic, Boggia 2, T. De Angelis 5, A. De Angelis 1, Fovio, Franceschetti 5, Jarlstam 7, Lapadula, Messina 2, Pignatelli 1, Pugliese 8, Savino, Sibilio. Vinci. All.: Francesco Ancona.

Banca Popolare Fondi: Arena, Cascone 2, Ciccolella, D’Benedetto 5, Macera, Mangiocca 1, Marquez 3, Mathà 3, Pennacchio 1, Ponticella 2, Rotunno, Voliuvach, Vulic 7. All.: Giacinto De Santis.

Arbitri: Cosenza – Schiavone.

Risultati della 29^ giornata della Serie A Beretta: Conversano-Siena 39-34, Bressanone-Trieste 37-30, Bolzano-Cassano Magnago 31-30, Pressano-Cingoli 28-20, Molteno-Siracusa 26-32, Merano-Sassari 31-29, Acqua & Sapone Junior Fasano-Fondi 37-29. Ha riposato l’Appiano.

Classifica: Conversano* 47 (26), Sassari 36 (27), Acqua & Sapone Junior Fasano 36 (27), Bolzano 36 (28), Merano 20 (26), Pressano 29 (27), Siena 29 (27), Bressanone 28 (27), Cassano Magnago 26 (27), Siracusa 22 (27), Trieste 21 (27), Appiano 19 (27), Cingoli 17 (27), Molteno** 14 (27), Fondi** 14 (27). Tra parentesi le gare disputate.

*Conversano Campione d’Italia.

**Fondi e Molteno retrocesse in Serie A2.

Prossima giornata (2 giugno, ore 17, ultima): Sassari-Bressanone, Trieste-Conversano, Fondi-Pressano, Cingoli-Appiano, Cassano Magnago-Acqua & Sapone Junior Fasano, Siena-Molteno, Siracusa-Merano. Riposerà il Bolzano.

Recupero: 25^ Merano-Conversano (1/06).

Fasano, 30 maggio 2021.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara