Un nuovo appuntamento rientrante nell’ambito della campagna “Difendi la Patria. Dai Valore alla Vita”, originata dal Protocollo d’Intesa tra i Ministeri della Difesa e della Salute al fine di promuovere, a beneficio del personale militare, iniziative per la diffusione del messaggio della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, il Gruppo Comunale “Aido – Associazione Italiana per la donazione di Organi Tessuti e Cellule “Marco Bungaro” di Brindisi ha tenuto un incontro con esperti sull’importanza e la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule nell’auditorium della “Caserma Carlotto” sede del 2° Reggimento San Marco, sulla Strada Provinciale per San Vito dei Normanni.

A relazionare sull’argomento di riferimento sono intervenuti i seguenti relatori d’eccezione, moderati dal giornalista brindisino e responsabile Comunicazione Aido Brindisi, Nico Lorusso, il Vice Presidente AIDO Nazionale, Comm. Vito Scarola, il Dirigente Medico in Oculistica del Policlinico di Bari e specialista in Oftalmochirurgia, Dott. Vincenzo d’Ambrosio Lettieri, il Dr Giuseppe Leonardi Medico Chirurgo Specialista in Nefrologia e dialisi e in qualità di testimone di vita il Colonnello Ruolo d’Onore Carlo Calcagni.

Attenta e interessata la partecipazione dei numerosi militari del San Marco che nel corso del convegno hanno potuto apprendere le indicazioni necessarie a compiere una scelta consapevole e informata in riferimento alla volontà sulla donazione degli organi, tessuti e cellule.

Nel particolare riferimento di chi, come i militari del Battaglione San Marco, in virtù del giuramento prestato e nel superiore interesse del Paese e della sua collettività è contraddistinto dall’alto valore etico e sociale che esso racchiude da sempre, senza deroghe e limitazione alcuna, anche al di fuori dei confini nazionali, la diffusione dell’importanza della mission di Aido assume un significato ancora più importante. Ed è proprio attraverso quel si da pronunciare oggi, tale da affermare il proprio consenso per la donazione di organi tessuti e cellule, che conferma a tutti gli effetti il contributo alla valorizzazione della vita, quello che ogni difensore della patria ha l’opportunità di alimentare ben oltre la propria esistenza.

Ufficio Comunicazione A.I.D.O

Gruppo Comunale “Marco Bungaro” – Brindisi