Un fine settimana all’insegna della musica, del collezionismo e della nostalgia. Sabato 6 e domenica 7 giugno la Marina di Brindisi ospiterà “La Città del Disco”, una delle più importanti manifestazioni dedicate agli appassionati di vinili e memorabilia musicali.

L’evento si svolgerà presso la struttura della Marina di Brindisi, in via Dardanelli 2, e metterà a disposizione dei visitatori un patrimonio di oltre 100mila vinili rari e da collezione, provenienti da espositori specializzati e collezionisti del settore.

Accanto ai dischi in vinile, il pubblico potrà trovare una vasta selezione di CD, DVD e musicassette, oltre a numerosi oggetti da collezione legati al mondo della musica e dell’intrattenimento. Tra gli stand saranno presenti gadget, fumetti, libri, spille musicali, locandine, video concerti e numerosi articoli dedicati agli appassionati del vintage e della cultura pop.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per collezionisti, curiosi e amanti della musica di ogni età, che potranno cercare pezzi rari, completare le proprie raccolte o semplicemente immergersi nell’atmosfera di un mercato specializzato che richiama visitatori da tutta la regione.

L’apertura è prevista sabato 6 giugno dalle 16 alle 21.30 e domenica 7 giugno dalle 10 alle 21.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 368 3598007.

Un appuntamento che promette di trasformare il porto turistico brindisino in una grande vetrina dedicata alla storia della musica, tra dischi introvabili, ricordi d’epoca e passioni da condividere