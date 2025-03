L’associazione culturale “Il cigno blu” di Brindisi ospita l’autore di libri Alessandro Romano, col suo “Fenicea. Favola in ottava rima”, edito Il Raggio Verde.

A moderare l’incontro sarà Mimmo Tardio, docente e presidente di Società Dante Alighieri di Brindisi.

Descrizione del libro.

In “Fenicea – favola in ottava rima” prendono vita tantissimi personaggi, alcuni attinti dal mondo mitologico greco e romano altri sono invece frutto della fantasia dello scrittore e filmaker salentino, da sempre appassionato di letteratura classica così come della terra natia che indaga e racconta con la sua macchina da presa. Il suo sguardo sempre attento e curioso traduce sogni e visioni declinando con disinvoltura e sapienza linguaggi e generi letterari diversi che passano dal poema epico alla prosa come un moderno cantastorie innamorato.

L’autore del libro.

Alessandro Romano nasce a Lecce nel 1975. Dal 1997 lavora per l’emittente Telerama, curando la ripresa, il montaggio, alcuni testi e la regia di video documentari riguardanti il Salento (per programmi come “Salento d’amare”, “Terre del Salento”, “Japigia”, “La Puglia dei Borghi” e “Puglia lenta”). Negli anni ha coltivato l’innata passione di ricerca storiografica, fotografica e della scrittura. Dal 2016 inizia a pubblicare i suoi romanzi (“L’Alba del Difensore degli uomini”, “Lento all’ira”, “Tsunami lento”, “Il Folle”, “Hippikon”, “Palinodia”). Ha firmato la regia del film documentario “Messapia. Terra tra due mari”, allegato all’omonimo libro di Lory Larva, per il quale ottiene la Targa di merito del Premio giornalistico “ Antonio Maglio”. Primo classificato nella categoria e-Culture & Tourism dell’Italian eContent Award 2015 (Roma), per le riprese video del film-documentario “Tesori di Otranto in 3D”. Premio “Amor loci Gino Cantoro”, per il suo sito di divulgazione “salentoacolory.it”.

La presentazione del libro si avvale della collaborazione della Società Dante Alighieri di Brindisi.

Appuntamento alle ore 18.00 per oggi presso l’associazione culturale “Il cigno blu”, in via Carmine 127 in Brindisi.