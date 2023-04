Terminato il lungo ed estenuante tira e molla tra Pietro Guadalupi e Pino Marchionna.

Sarà quest’ultimo il candidato sindaco del centrodestra nella città di Brindisi. Lo hanno dichiarato congiuntamente i segretari provinciali Laura De Mola (Forza Italia), Vittorio Zizza (Lega) e Luigi Caroli (Fratelli d’Italia) attraverso una nota stampa diramata nel pomeriggio di giovedi 6 Aprile.

“Pino Marchionna – si legge nel comunicato – è il candidato sindaco del centrodestra unito e rappresenta la proposta politica di approdo per partiti e liste civiche, alternative alla sinistra e al Movimento 5 Stelle, che ci auguriamo vorranno condividere e sostenere”.

La strada delle scelta di Pino Marchionna era stata spianata dalla rinuncia di Guadalupi comunicata nella tarda serata di mercoledi 5 Aprile.

Scrive Guadalupi: “il perdurare di una situazione paradossale all’interno del centro destra brindisino non consente ulteriori esitazioni . Ritengo non ci siano più le condizioni per continuare ad offrire la mia disponibilità ad essere il candidato sindaco per la coalizione di centro destra della città di Brindisi.

Ringrazio, pertanto, tutti coloro che in queste settimane hanno sostenuto con forza la mia candidatura ed auguro al centrodestra brindisino e pugliese di ritrovare quanto prima la capacità di affrontare con serietà e soprattutto con coerenza le sfide future.”

A Guadalupi è arrivato il pubblico ringraziamento del segretario provinciale nonchè consigliere regionale di FDI Luigi Caroli:

“Nel ringraziare Pietro Guadalupi che, con grande senso di responsabilità, ha deciso di fare volontariamente un passo indietro, non voglio usare parole finte o come si suol dire ‘politicamente corrette’. Guadalupi era e resta per Fratelli d’Italia il miglior candidato sindaco per Brindisi, una città che aveva, oggi più di ieri, bisogno di voltare pagina con un volto giovane e linfa nuova, insomma, una rottura con il passato a 360 gradi.

“L’aver esacerbato il clima politico è stato un errore gravissimo che ha provocato una grande delusione soprattutto negli elettori del centrodestra che giorno dopo giorno hanno dovuto assistere a un braccio di ferro fra ‘alleati’, che non poteva durare ancora a lungo: siamo alla vigilia della presentazione delle liste!

“Per questo Guadalupi ha avvertito la responsabilità di fare un passo indietro per non far precipitare la situazione e compromettere l’unità della coalizione, alla quale io faccio i miei migliori auguri, perché ai brindisini non interessano le beghe interne, ma il progetto politico che il centrodestra dovrà presentare per dare un nuovo sindaco e una nuova maggioranza a questa città.”

Commentando la candidatura di Marchionna, Claudio Niccoli, Segretario Provinciale di “Idea per Brindisi” ha dichiarato “Ha vinto Brindisi, la brindisinita’ ed il buonsenso”

Scrive Niccoli: “Grazie a tutti gli uomini e le donne che si sono spesi in questa dura battaglia per Brindisi e la brindisinita’, grazie a chi ci ha creduto da subito e a chi ci ha creduto strada facendo , grazie all’orgoglio e tempra di un uomo che poteva continuare a scrivere libri ed invece ha scelto Brindisi, grazie a chi fa’ il parlamentare in maniera seria e totale ed ha messo a rischio il suo futuro per la sua amata Brindisi.

Grazie a tutti i detrattori, scrittori di missive anonime inviate a Roma , grazie ai tanti improvvisati politologi che pur di apparire scrivevano sui social e si illudevano di essere leader opinion.

Grazie a chi nella sua incapacità a comprendere cosa stava succedendo si sforzava di aprire analisi su cosa e’ la sinistra e cosa e’ la destra, per aiutarlo gli abbiamo regalato un disco di Giorgio GABER.

Grazie a tutti quei ragazzi e ragazze che ci hanno aiutato a non mollare , dimostrando tanta maturita’ e amore per la citta’.

Ora tutti insieme ad affrontare una campagna elettorale dura , fatta di confronti e dibattiti ,di idee se pur contrarie ma con grande rispetto per gli avversari ,ognuno presentera’ i propri programmi e cercherà di comunicare i propri obiettivi, le urne decideranno cosa ha convinto di piu’ gli elettori.

Auguro a chi oggi non e’ candidato Sindaco , tanti successi in politica e non , ritenendolo sicuramente un protagonista del domani in questa citta’ ed in politica .

Sono convinto, che il Centro Destra ha dentro di se’ tante energie positive e tanti giovani promettenti che in un futuro prossimo potranno essere classe dirigente in una citta’ che ha bisogno di crescere di essere amata e difesa con ogni mezzo.”