Un’importante occasione di studio e approfondimento sulle recenti novità normative: ANCE Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e l’Ordine degli Avvocati di Brindisi, promuove un convegno dedicato al Correttivo 209/24 al Nuovo Codice dei contratti pubblici, con un focus particolare tutela delle PMI e fase esecutiva dell’appalto.

L’evento si terrà il 28 febbraio 2025 presso l’Hotel Nettuno di Brindisi (Via Angelo Titi, 41), dalle ore 15:00 alle 18:00. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del settore, tra cui rappresentanti delle istituzioni, esperti di diritto amministrativo e professionisti del comparto delle opere pubbliche.

Durante il convegno saranno analizzate le principali novità introdotte dal Correttivo 209/24, con un approfondimento su tematiche cruciali quali:

• Panoramica generale sulle novità introdotte dal 209/24;

• La qualificazione degli operatori economici;

• Equo compenso ed equo ribasso nei servizi tecnici;

• Le competenze del RUP, i requisiti tecnici e la sfida del BIM;

• Il ruolo centrale del CCT nel correttivo nella risoluzione delle riserve e il raggiungimento del principio di risultato;

• Possibili modifiche future al Correttivo.

L’incontro rappresenterà un’opportunità di rilievo per gli operatori del settore, consentendo un confronto diretto sulle nuove normative e il loro impatto operativo. Un’occasione imperdibile per approfondire i cambiamenti normativi e discutere delle sfide e delle opportunità che questi porteranno nel panorama degli appalti pubblici.

Per registrarsi all’evento e inviare eventuali quesiti che saranno sottoposti all’attenzione dei relatori, è possibile utilizzare il seguente link: https://tinyurl.com/2s333r49