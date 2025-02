Un’altra vittoria in trasferta, domenica scorsa, un’altra bella prestazione per i nostri ragazzi nel Campionato di Prima Divisione maschile , che si sta dimostrando, come nelle previsioni, difficile e impegnativo, ma al contempo pieno di obiettivi e soddisfazioni.

Con un convincente punteggio di 1-3 contro OVER GROTTAGLIE, la Brundisium Volley si conferma sempre più protagonista del torneo, consolidando il terzo posto in classifica, dietro la Scuola Pallavolo San Vito e Linea Sport Sava e in parità con Dribbling Angeliflex.

“ Ogni partita è una sfida, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato, ancora una volta,di avere il cuore, la grinta e la determinazione per andare sempre più in alto –ha dichiarato coach Tony Ciscutti. Questo percorso è il frutto di un lavoro portato avanti tutti insieme, atleti, staff tecnico e dirigenziale, il supporto dei nostri tanti tifosi che continuano a seguirci, con tanta passione, irrinunciabile per continuare a sognare”.

Prossima partita sabato prossimo, fuori casa, contro l’Imperial Volley a Francavilla Fontana .

BRUNDISIUM VOLLEY