Appuntamento con l’autore nella rassegna letteraria Pòr-ti-ci venerdì 21 marzo nella Sala polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità” I. Ciaia”

FASANO – La rassegna letteraria Pòr-ti-ci – Rassegna letteraria Città di Fasano è prosegue con l’incontro con Gherardo Colombo per la presentazione del suo libro Anticostituzione (Edizioni Garzanti 2023).

L’evento si terrà il 21 marzo alle ore 17:00 presso I Portici – Biblioteca di Comunità” I. Ciaia” di Fasano.

Gherardo Colombo, ex magistrato e figura di spicco nel panorama giuridico italiano, presenterà il suo ultimo lavoro, “Anticostituzione”, un’analisi incisiva e provocatoria delle contraddizioni e delle sfide che la Costituzione italiana si trova ad affrontare nel contesto attuale.

L’incontro, moderato dal consigliere comunale avv. Vito Pignatelli, sarà un’occasione unica per dialogare con l’autore, approfondire i temi del libro e riflettere sul valore e sull’attualità della nostra Carta Costituzionale.

«Continuano gli appuntamenti con la rassegna culturale Pòr-ti-ci – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – questa volta ospitiamo a Fasano il prof Gherardo Colombo che porterà alla nostra attenzione il suo ultimo lavoro in cui, riprendendo gli articoli fondanti la nostra costituzione, mette in evidenza il divario che molto spesso esiste tra la teoria e la prassi, e quali e quante siano le disuguaglianze che ancora permangono nel nostro Paese. Un onore per noi ospitare questo autore, invito tutti a partecipare, in particolare i ragazzi che si stanno approcciando a questi temi a scuola e non solo. La rassegna in realtà non si conclude qui, è infatti previsto un “fuori rassegna” molto interessante e accattivante per aprile, di cui a breve daremo notizia».

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

