Le notizie rilanciate dalla stampa in questi giorni confermano la crisi di Basell, che si trova in affanno per l’approvvigionamento del monomero e si prepara a rallentare o fermare la produzione. È davvero un peccato che una multinazionale di queste dimensioni scarichi sullo stabilimento e sui lavoratori le conseguenze di decisioni industriali poco lungimiranti.

Non possiamo più accettare che l’intero comparto chimico brindisino sia ostaggio delle logiche e delle strategie di pochi grandi gruppi industriali, che agiscono senza alcuna responsabilità verso il territorio e i lavoratori.

Per questo condivido e sostengo pienamente la proposta avanzata dal Partito Democratico di Brindisi: è il momento di trasformare il protocollo d’intesa su Versalis in un vero e proprio accordo di programma. Solo uno strumento strutturato e condiviso può garantire una visione complessiva, tutelare l’occupazione, coinvolgere tutte le aziende del settore e dell’indotto, e avviare finalmente una seria transizione industriale.

Brindisi merita scelte coraggiose. Serve un fronte comune, oltre le appartenenze politiche, per difendere il lavoro, il futuro del polo industriale e la dignità della nostra comunità.

Alessandro Antonino

consigliere comunale Impegno per Brindisi