La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare un’importante riconferma per la stagione 2021/2022: sarà ancora Antonio Cristofaro l’allenatore della squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie C Silver.

Un rapporto avviato con entusiasmo nel 2018 e che non si è più fermato: 2 partecipazioni al campionato di Serie C conquistando in entrambi i casi la qualificazione ai playoff promozione, raggiungendo gli obiettivi societari ed alzando il livello di stagione in stagione, rafforzando sempre più il legame di stima professionale e personale con i Soci e lo staff che in questi anni lo ha coadiuvato.

La Società ha scelto fin da subito di ripartire dall’esperienza e dalle grandi capacità di coach Cristofaro che in questi anni ha dimostrato ottime qualità sotto il punto di vista tecnico-tattico e di gestione della squadra, giocando una pallacanestro entusiasmante e piacevole, ottenendo risultati importanti.

La storia cestistica di Antonio Cristofaro non ha certamente bisogno di presentazioni: oltre ad un importante passato da giocatore (4 finali nazionali a livello giovanile e 12 campionati di Serie B), vanta una lunga esperienza di coaching con le leve della Happy Casa Brindisi Junior (3 titoli regionali, 1 finale nazionale e 2 partecipazioni alla Next Gen), oltre alla ormai consolidata avventura con la Dinamo nel campionato senior di Serie C Silver.

Le parole di coach Cristofaro: “Ringrazio la Società per la fiducia riposta in me per il 4° anno consecutivo: sono davvero felice ed orgoglioso di poter continuare a far parte di questo gruppo. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, non vedo l’ora di rientrare in palestra insieme al mio staff per lavorare finalmente sul campo!

Insieme al G.M. Recchia e al D.S. Campagnoli stiamo allestendo una squadra che abbia il giusto mix tra giocatori esperti e giovani atleti per poter ben figurare nel prossimo campionato di Serie C Silver. Ci vediamo presto al PalaZumbo: forza Dinamo!”

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi