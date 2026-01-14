Si riaccendono i motori della Benefit Competition, la prima sfida nazionale dedicata alle Società Benefit promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo il debutto a Milano, l’iniziativa fa tappa a Brindisi il 12 marzo 2026, presso la Camera di Commercio di Brindisi–Taranto in Via Bastioni Carlo V, 4, per dare spazio a chi ha scelto di fare impresa unendo profitto, sostenibilità sociale e tutela dell’ambiente.

Per ogni tappa dieci realtà – selezionate da parte di un Comitato di valutazione nazionale fra le candidature pervenute da tutta Italia – avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto attraverso un pitch davanti a una giuria territoriale di esperti. Al termine di ciascuna tappa i tre progetti migliori accederanno alla fase finale nazionale, un traguardo che premia la capacità di generare valore reale per le comunità.

La seconda tappa del 12 marzo trasformerà la sede della Camera di Commercio – particolarmente impegnata nella promozione del modello benefit e nel monitoraggio del fenomeno sin dal 2016 – in un vero hub di networking, dove imprese, startup e stakeholder potranno scambiarsi buone pratiche e tessere nuove collaborazioni. È un’occasione strategica per mostrare come la sostenibilità possa diventare un vantaggio competitivo concreto.

Le candidature sono aperte sul sito del MIMIT all’indirizzo:

https://www.mimit.gov.it/it/benefit/competition

dal 15 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026 e si rivolgono a imprese e startup di ogni dimensione, già costituite come società benefit o interessate ad adottare questa qualifica giuridica, con progetti capaci di generare un impatto positivo sotto il profilo sociale e ambientale.

Partecipare alla Benefit Competition significa accedere a un percorso di valorizzazione e visibilità, entrare in contatto con una rete qualificata di partner e investitori e contribuire alla diffusione di un nuovo modo di fare impresa dove innovazione e responsabilità viaggiano insieme.

Brindisi/Taranto, 14 gennaio 2025

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto

comunicazione@brta.camcom.it

CS_BRTA/001/2026