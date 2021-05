Dieci spettacoli che culmineranno in un concerto d’archi e pianoforte all’alba, il tutto nello scenario suggestivo e unico di Muro Tenente, il Parco dei Messapi: si chiama “Appia in tabula” il cartellone di eventi che tra il 18 giugno e il 14 agosto 2021 si svolgeranno in quello che ha l’ambizione di divenire un “Parco Archeologico Multifunzionale”.

A fare da metronomo agli spettacoli, una campagna di scavi archeologici aperta al pubblico (concessa dalla Soprintendenza ABAP di Lecce), che scandirà gli appuntamenti musicali, teatrali e di poesia, con artisti di altissima qualità. Il tutto in una cornice unica, tra testimonianze della civiltà messapica, spazi verdi sconfinati e un progetto di recupero dell’antica tradizione dell’orto agricolo.

L’archeologia pubblica è la vera grande scommessa di un progetto realizzato nei 30 ettari del Parco che si trova tra Mesagne e Latiano, lungo l’antico tracciato della via Appia, cui la rassegna viene dedicata.

Il cartellone di iniziative, realizzato con il contributo della Regione Puglia – Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo – azione 5, sarà presentato sabato 22 maggio alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa presso il Parco Archeologico di Muro Tenente.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e quello di Latiano, Mino Maiorano. Illustreranno il programma Christian Napolitano, coordinatore del Parco di Muro Tenente, e Amerigo Verardi, direttore artistico di “Appia in tabula”.

IMPACT COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS