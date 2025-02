APPIA RUGBY, VITTORIA D’ORGOGLIO

Torna a sorridere l’Appia Rugby dopo l’amaro inizio della 2° fase interregionale dei play-off per salire in serie B. La squadra brindisina arrivava alla partita di Domenica 16 febbraio contro la Rugby Union Santeramo con un sentimento misto di preoccupazione e determinazione. Dopo le sconfitte contro le due squadre di Benevento, che avevano minato la fiducia dei ragazzi di Brindisi, questa partita rappresentava un’occasione cruciale per rialzarsi e dimostrare a sé stessi di essere ancora in gioco. E così è andata!

Tra le mura amiche di Sant’Elia, il Brindisi sfodera una prestazione maiuscola contro Santeramo, rotonda sia nel punteggio (33-0 frutto di 5 mete del Brindisi) che nello sviluppo delle fasi di gioco.

Brindisi fatica più del dovuto per trovare la prima meta, che arriva solo al 20’ con Bonaparte, ma mette in cassaforte la vittoria già a fine primo tempo, con le mete di Gemma – splendida azione corale, da accademia di rugby – e Perrone, con il risultato della prima frazione che segna 19-0.

Match in discesa per i ragazzi dell’Appia, che nel secondo tempo dilagano marcando meta a pochi minuti dal ritorno sul terreno di gioco con Paiano e mettendo la ciliegina sulla torta alla conclusione con la segnatura di D’Oria, entrambe le mete trasformate da Rosato, ancora in giornata positiva dalla piazzola (4/5).

Alla fine, non è solo la vittoria in sé a contare, ma quello che rappresenta: una squadra che non ha mai mollato, che ha lottato per ogni centimetro, che ha ritrovato la propria identità e il proprio coraggio. Questo successo può avere un impatto determinante sulla squadra e rilanciare le ambizioni dell’Appia Rugby di giocarsela fino alla fine in questa fase dei play-off interregionali, provando a inserirsi nel derby tra le due squadre di Benevento per un posto nella 3^ fase (l’ultima prima della finale promozione).

Prossimo appuntamento domenica 2 marzo in casa contro il Benevento.