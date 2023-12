Teorema firma il contratto con il Comune ,prende una nuova sede ,l’1 Febbraio applica una muova organizzazione del servizio…si aprono spiragli per i precari ex-Ecotecnica; il Cobas terrà inoltre gli occhi ben aperti sul comportamento aziendale nei confronti dei lavoratori .

Il Sindacato Cobas insieme al gruppo di precari ex Ecotecnica ha incontrato il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna , nella tarda mattinata di ieri , 20 Novembre 2023,per discutere del loro possibile ritorno a lavoro con la nuova ditta Teorema.

Al termine dell’incontro i giovani precari a fronte delle dichiarazioni del Sindaco Marchionna hanno deciso di sospendere temporaneamente la protesta e di riprenderla qualora ce ne sia la necessità.

I 7 precari sono stati inseriti a suo tempo nei verbali del passaggio di cantiere da Ecotecnica a Teorema con l’impegno a riprenderli all’occorrenza, a tempo determinato per i periodi di maggiore attività lavorativa ed a tempo indeterminato in caso di pensionamenti .

Il Sindaco Marchionna , in seguito alla loro presenza sotto il Comune di Brindisi, aveva preso l’impegno di incontrarli nuovamente solo dopo la firma del contratto di Teorema con il Comune .

La firma del contratto ,alla presenza dei proprietari di , è avvenuta nella mattinata di Martedì 19 Dicembre unitamente all’annuncio della nuova sede trovata in via Maiorana alla zona industriale.

La società ha comunicato inoltre al Sindaco che l’1 Febbraio 2024 inizierà la nuova organizzazione del lavoro di Teorema , con un nuovo calendario settimanale della raccolta dei rifiuti urbani .

Il Sindaco Marchionna a suo dire ha riscontrato ,dopo queste premesse importanti , la sensibilità della nuova azienda a dialogare sul problema dei giovani precari .

Ci ha spiegato inoltre di un possibile finanziamento Regionale al Comune di Brindisi rivolto a migliorare la organizzazione del lavoro che porterebbe di per se ad avere qualche unità in più.

Vuole far maturare l’idea che l’azienda possa proporre ai dipendenti prossimi alla pensione una forma di esodo incentivato ,liberando altre postazioni di lavoro.

Il Sindaco ha fatto riferimento inoltro che nel caso il servizio della raccolta funziona e la differenziata aumenta i risparmi che si otterranno si investiranno in servizi aggiuntivi per la città, creando così maggiore occupazione.

Il Sindaco Marchionna ci ha quindi proposto nel corso della riunione di avere un attimo di pazienza e di incontrarci per fine Gennaio ; l’incontro avverrà dopo ulteriori incontri con Teorema , per valutare se si sta andando nella giusta direzione e dare una risposta positiva alla città ed ai giovani precari.

Il Sindacato Cobas vigilerà giorno per giorno sugli avvenimenti con la consapevolezza di lottare per i cittadini che hanno diritto ad un buon servizio e di aprire spazi per i giovani e le loro famiglie.

Per il Cobas Roberto Aprile