L’Aurora Brindisi chiude il girone di andata con una vittoria di prestigio superando il San Cassiano per 3-1 al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un avvio contratto, la formazione di casa ha saputo reagire con personalità, ribaltando l’inerzia del match e conquistando tre punti importanti davanti al proprio pubblico.

La gara, valida per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C, ha preso il via con circa 45 minuti di ritardo a causa della rottura della rete. L’imprevisto è stato prontamente risolto grazie all’intervento degli operatori del Pala Zumbo, consentendo il regolare svolgimento dell’incontro.

Prima del fischio d’inizio, momento di fair play e memoria sportiva: il Vice Presidente De Leonardis ha omaggiato con un mazzo di fiori la palleggiatrice del San Cassiano Eleonora Carbone, ex biancazzurra, protagonista in maglia brindisina nella stagione di B1 del 2014-15.

Sul campo, è San Cassiano a partire meglio, approfittando di un approccio iniziale nervoso dell’Aurora e aggiudicandosi il primo set per 25-21. La risposta delle padrone di casa non tarda ad arrivare: dal secondo parziale l’Aurora trova maggiore equilibrio, alza il livello della propria pallavolo e prende il controllo del match, imponendosi 25-17 e 25-18 nel secondo e terzo set.

Il quarto parziale è una vera battaglia. Le ospiti, formazione di alto livello e ben guidata dalla panchina, provano fino all’ultimo a riaprire la partita, ma l’Aurora resta lucida nei momenti decisivi e chiude il set 25-23, facendo esplodere il Pala Zumbo.

Fondamentale il contributo del pubblico di casa, caldo e presente per tutta la durata dell’incontro, che ha sostenuto la squadra anche nei momenti più delicati della gara.

Al termine del match, il Vice Presidente De Leonardis ha commentato così la vittoria:

“Siamo partiti contratti e San Cassiano ne ha approfittato, ma la reazione nei set successivi è stata importante. Abbiamo trovato equilibrio e giocato una buona pallavolo. Nel quarto set abbiamo dovuto sudare contro un avversario di valore, ma questi tre punti fanno morale, classifica e accendono la voglia di riscatto in vista del girone di ritorno. Un ringraziamento speciale va al pubblico brindisino e ai nostri ultrà, che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo punto”.

Per l’Aurora Brindisi una vittoria che chiude l’andata con fiducia e rilancia le ambizioni in vista del girone di ritorno, dove la squadra sarà chiamata a dare continuità a prestazioni e risultati.