L’Aurora Volley Brindisi annuncia con orgoglio l’accordo con Cristina Laudisa, allenatrice leccese, che guiderà la squadra nella stagione 2026/27. Un colpo di mercato fortemente voluto dal Presidente Ercole Saponaro, che ha lavorato personalmente per portare a Brindisi una delle figure tecniche più autorevoli della pallavolo pugliese.

Il curriculum di Cristina Laudisa parla chiaro: tre promozioni dalla Serie C alla Serie B con Gallipoli ,Martignano e Nardò, un decennio alla guida della Nike Volley Lecce con importanti risultati nel settore giovanile e le esperienze come head coach delle selezioni provinciali e regionali.

Più recentemente ha guidato la Dream Volley Nardò nel campionato di B2.

L’Aurora ha scelto una professionista di comprovata esperienza e grande conoscenza della pallavolo pugliese per costruire un progetto tecnico serio e ambizioso.

“Con grande orgoglio annuncio l’arrivo di un’allenatrice di alto livello, con esperienza, carisma e professionalità.”- dichiara il Presidente Saponaro -“Sono convinto che Cristina saprà trasmettere alla squadra credibilità e coinvolgimento, regalandoci grandi soddisfazioni.”

“Conosco l’Aurora Brindisi da diversi anni e ho sempre apprezzato la serietà e la correttezza delle persone che ne fanno parte.” -dice la nuova allenatrice biancazzurra – “Sono pronta a mettermi in gioco per raggiungere insieme obiettivi ambiziosi, con un roster ben bilanciato in cui l’energia delle giovani sarà supportata da giocatrici di grande esperienza.”