L’Aurora Volley Brindisi annuncia con orgoglio l’accordo con Cristina Laudisa, allenatrice leccese, che guiderà la squadra nella stagione 2026/27. Un colpo di mercato fortemente voluto dal Presidente Ercole Saponaro, che ha lavorato personalmente per portare a Brindisi una delle figure tecniche più autorevoli della pallavolo pugliese.
Il curriculum di Cristina Laudisa parla chiaro: tre promozioni dalla Serie C alla Serie B con Gallipoli ,Martignano e Nardò, un decennio alla guida della Nike Volley Lecce con importanti risultati nel settore giovanile e le esperienze come head coach delle selezioni provinciali e regionali.
Più recentemente ha guidato la Dream Volley Nardò nel campionato di B2.
L’Aurora ha scelto una professionista di comprovata esperienza e grande conoscenza della pallavolo pugliese per costruire un progetto tecnico serio e ambizioso.
“Con grande orgoglio annuncio l’arrivo di un’allenatrice di alto livello, con esperienza, carisma e professionalità.”- dichiara il Presidente Saponaro -“Sono convinto che Cristina saprà trasmettere alla squadra credibilità e coinvolgimento, regalandoci grandi soddisfazioni.”
“Conosco l’Aurora Brindisi da diversi anni e ho sempre apprezzato la serietà e la correttezza delle persone che ne fanno parte.” -dice la nuova allenatrice biancazzurra – “Sono pronta a mettermi in gioco per raggiungere insieme obiettivi ambiziosi, con un roster ben bilanciato in cui l’energia delle giovani sarà supportata da giocatrici di grande esperienza.”
Aurora Volley Brindisi, la nuova allenatrice è Cristina Laudisa
L’Aurora Volley Brindisi annuncia con orgoglio l’accordo con Cristina Laudisa, allenatrice leccese, che guiderà la squadra nella stagione 2026/27. Un colpo di mercato fortemente voluto dal Presidente Ercole Saponaro, che ha lavorato personalmente per portare a Brindisi una delle figure tecniche più autorevoli della pallavolo pugliese.