Il convegno dei medici pediatri, svoltosi con grande successo questa mattina, martedì 2 luglio nella Sala di rappresentanza di Palazzo di Città, ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento nel campo della pediatria. Durante l’evento sono state affrontate tematiche di grande rilevanza per la salute e il benessere dei bambini, grazie alla partecipazione di illustri relatori provenienti da diverse parti d’Italia.

La tavola rotonda organizzata dal Comune di Fasano nell’ambito degli eventi del cartellone della settimana di premiazione della Bandiera Verde 2024 ha avuto come tematica principale l’assistenza pediatrica ai Baby Turisti, ed ha preso il via dopo il saluto istituzionale del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

A moderare gli interventi il consigliere comunale e medico pediatra Franco Mastro. Gli interventi e le discussioni che si sono susseguiti hanno offerto agli esperti presenti l’opportunità di condividere le proprie esperienze e conoscenze per migliorare la pratica clinica e garantire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile. La qualità delle relazioni scientifiche presentate ha reso il convegno un appuntamento imprescindibile per tutti coloro che quotidianamente si occupano della salute dei bambini.

Il primo relatore a prendere la parola è stato il prof. Goffredo Vaccaro di Palermo, che ha esposto il suo intervento sul tema “Primo soccorso e impiego del defibrillatore”, entrando nel merito dell’importanza di un tempestivo intervento in caso di arresto cardiaco per annegamento; di seguito si è tenuto l’intervento della prof.ssa Paola Giordano di Bari, “con un focus su “La pediatria pugliese oggi”. Ha continuato il convegno la prof.ssa Mariella Baldassarre di Bari, che ha trattato il tema del “Nascere in Puglia” e di quanto attualmente il sistema sanitario regionale sia all’avanguardia a livello nazionale, soprattutto sullo screening neonatale, seguita dalla relazione del Dott. Ignazio Lofu, primario di Pediatria del San Giacomo di Monopoli, che ha illustrato lo stato de “La rete ospedaliera in Puglia”. Il convegno è proseguito con l’esposizione della dott.ssa Rosa Barletta del nosocomio Ostuni, che ha parlato, numeri alla mano, della buona “Presenza pediatrica nel territorio pugliese”. Infine il prof. Italo Farnetani di Malta, ideatore della Bandiera Verde, ha esposto i “Requisiti di assistenza pediatrica per le località Bandiera Verde” e tratto le conclusioni del convegno, evidenziando come nella Regione Puglia ci sia un sufficiente numero di medici pediatri, che la rete ospedaliera regionale è mediamente in grado di curare tutte le patologie, che i medici presenti sono formati in maniera ottimale e specializzata, con 16 reparti di neonatologia, 9 terapie intensive e un trasporto di urgenza. In chiusura il prof. Farnetani ha messo in evidenza due aspetti fondamentali dei “Baby Turisti”: il bisogno di educare sempre più i bambini a mangiare il pesce azzurro, fonte di numerosi principi nutritivi, e come ormai il 12% delle famiglie sia composta da un solo genitore, aspetto che deve essere preso sempre più in considerazione per aumentare i servizi offerti ai bambini di queste famiglie monogenitoriali.

Ufficio Stampa

Città di Fasano