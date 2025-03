Martedì 4 marzo, alle ore 18,00, presso il CRDD Marina, in via Dei Mille 2, interessante conferenza dal titolo: BANKSY E IL REALISMO CAPITALISTA.

Relatori: la psicoterapeuta dott.ssa Anna Tassielli e il dott. Fabrizio Maltinti.

La dott.ssa Anna si soffermerà, in particolare sul “Realismo capitalista”, un concetto sviluppato dal filosofo e critico culturale Mark Fisher, che evidenzia come, nel mondo moderno, il capitalismo viene percepito non solo come il sistema economico dominante, ma anche come l’unico possibile. Fisher non si limita a criticare il capitalismo, ma cerca anche di individuare delle crepe nel sistema ed esorta ad essere più consapevoli della realtà. Un pensiero divenuto molto influente tra i critici del neoliberalismo, specialmente nei movimenti di sinistra e tra gli artisti.

Ed è proprio su uno di questi artisti “ribelli”, Bansky, si soffermerà il dott. Fabrizio Maltinti, evidenziando come “Banksy utilizzi la sua arte per denunciare le ingiustizie, le disuguaglianze sociali, le guerre ed il consumismo, esortando a pensare in modo critico e a non accettare le narrazioni imposte dal potere”.