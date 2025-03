Da domani le prime vittime eccellenti della scelta unilaterale e autonoma di Eni Versalis di mettere in conservazione il cracking di Brindisi saranno l’ambiente, la salute e, per ora, i lavoratori della Lyondell Basell. Infatti dalla documentazione che la multinazionale statunitense ha depositato presso il Mase si evidenzia, in sostanza, che la scelta di mandare off-gas a bruciare in torcia è indipendente dalla propria volontà ma la conseguenza della scelta di Eni Versalis di bloccare il cracking.

L’atteggiamento sordo di Eni alla richiesta di Regione Puglia, Provincia e Cgil di prorogare di qualche mese la chiusura del cracking sarà quindi la causa di un diretto effetto sulla salute e sull’ambiente.

Davanti ad una tale circostanza risulta pacifica la scarsa lungimiranza dell’amministrazione comunale che, aderendo totalmente alle scelte di Eni Versalis anziché alle richieste di revisione del protocollo della Regione Puglia, sta indirettamente avallando una grave ricaduta ambientale e sociale.

Le dichiarazioni del Sindaco di Brindisi sono tardive e si inseriscono in un quadro già compromesso dalla ristrettezza dei tempi e sono inutili senza l’applicazione delle tutele previste dall’art. 29 undecies comma 2 del codice dell’ambiente.

Da domani non ci sarà più la disponibilità del cracking di Eni Versalis al riutilizzo nel ciclo degli scarti della produzione e la Basell, in nome della continuità produttiva, potrebbe già trovarsi da subito nella condizione di bruciare in torcia fino a 700kg all’ora di off-gas e questo risulta improponibile.

Per questo chiediamo al Sindaco, oltre a sollecitare una celere risposta del Mase sulla richiesta di Basell di bruciare in torcia off-gas, di valutare con l’ufficio legale del Comune di Brindisi la possibilità di emettere un’ordinanza urgente per garantire la continuità del funzionamento del cracking in modo tale da permettere alle aziende collegate, come appunto Basell e non solo, di procedere a investimenti tali da garantire la sostenibilità ambientale della produzione e a tutelare i livelli occupazionali.

PARTITO DEMOCRATICO DI BRINDISI