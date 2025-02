AIDO MENS SANA MESAGNE – SANTA RITA TARANTO = 94-77

Mens Sana Mesagne: Martinelli 4, Dellegtottaglie, Rollo 11, Potì 11, Pazzarelli 13, Brunetti 15, Moro, Colucci 16, Gigli 6, Ciccarese 2, Liace 16. Allenatore: Cosimo Romano.

Santa Rita Taranto: Moffa, Mandrillo 6, Bianchi 2, Arancibia 27, Dibenedetto, Zicari, Sperti 4, Masciulli 14, Fanizzi, Conforti 5, Cianci 19. Allenatore: N. Leale.

Parziali:22-24 22-17 19-21 25-15

Arbitri: Russo e Loglisci.

Settima vittoria consecutiva per la Mens Sana Mesagne che rimane ancora saldamente in testa alla classifica. Davanti a un pubblico sempre più numeroso, i mensanini regolano, come all’andata, la Santa Rita Taranto, giunta a Mesagne per difendere il quinto posto in classifica e l’accesso alla fase di promozione. La partita è stata bella e avvincente, a tratti anche spettacolare con in campo nel Taranto il migliore realizzatore del campionato l’argentino Stefano Joaquin Arancibia Nery. Ancora una volta alla distanza è venuta fuori la Mens Sana Mesagne che con la giusta determinazione e grazie alla profondità della panchina, ha risolto favorevolmente anche l’ottava giornata di ritorno. Coach Romano schiera il solito quintetto con Liace, Gigli, Brunetti, Pazzarelli e Ciccarese, mentre coach Leale manda in campo Mandrillo, Arancibia, Masciulli, Conforti e Cianci. Il primo quarto va avanti in equilibrio, Pazzarelli apre le marcature, Liace fa sentire la sua presenza nella zona pitturata e Brunetti piazza la prima tripla della serata. Il Taranto risponde colpo sul colpo, con Aranciaia e le due triple di Cianci che danno un vantaggio agli ospiti, poi due tiri liberi di Potì chiudono il primo parziale con gli Jonici in vantaggio 22-24. Nel secondo periodo migliora la fase difensiva del Mesagne, mentre l’attacco degli ospiti resta nelle sole mani del duo Cianci- Arancibia. Continua il leggero vantaggio degli ospiti (29-33) dopo cinque minuti, ma la Mens Sana resta nella scia con l tripla di Potì, poi un parziale di 16-2 (45-35) cambia il volto alla gara. Bloccate, temporaneamente le bocche di fuoco tarantine (Cianci- Arancibia), gli ospiti si fermano in attacco grazie al sacrificio difensivo dei ragazzi di coach Romano. Colucci, Brunetti e Pazzarelli, ancora una volta limitato dai falli personali, schiacciano il piede sull’acceleratore, poi sei tiri liberi consecutivi dell’argentino del Taranto chiude il secondo quarto sul punteggio di 50-41. Dopo il riposo lungo i padroni di casa provano a dare l’allungo definitivo, ma il Taranto non molla di un millimetro. Sono sempre Cianci e Arancibia che a metà tempino con un parziale di 2-9, riportano gli Jonici a -2 (52-50) riaprendo completamente l’esito dell’incontro. A questo punto parte una sequenza di realizzazioni da tre punti, Potì e Colucci da una parte e Cianci e Conforti dall’altra, poi i tiri liberi di Gigli e Colucci chiudono il terzo quarto on la Mens Sana in vantaggio 69-62. Nell’ultimo quarto i mensanini, spinti dal tifo del pubblico amico, aprono il parziale con un’altra tripla di capitan Potì, poi Liace e Rollo aumentano il vantaggio in doppia cifra, la tripla di Masciulli, uno tra i migliori in campo, riavvicina le due contendenti (79-73). Bloccati due migliori realizzatori degli ospiti, al Taranto restano poche risorse per cambiare l’esito della gara, la tripla di Colucci e il canestro di Brunetti mettono in sicurezza il risultato finale e la Mens Sana porta a casa altri due punti. Il calendario è ancora favorevole alla squadra del presidente Mellone che sabato prossimo, 1 marzo alle ore 18:30 presso il Paladefrancesco, ospiterà l’Atletica Putignano prima del big match a Monopoli tra due settimane con l’AP.

Giada Amatori