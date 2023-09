La giunta Marchionna ha approvato con delibera lo schema di bilancio previsionale ed il piano per le opere pubbliche anni 2023-25. Come prevedevamo, con la scelta di non istituire la tassa di imbarco aeroportuale prevista per legge dal Governo, abbiamo un bilancio previsionale lacrime e sangue in cui si prevedono zero assunzioni e tagli indiscriminati di cui parleremo ampiamente nei prossimi giorni.

Vogliamo subito denunciare l’assenza in bilancio e nel piano di opere pubbliche del tanto pubblicizzato contributo Snam per le opere di urbanizzazione dell’insediamento di Torre Rossa a Tuturano

Negli scorsi anni il centro destra aveva accusato l’amministrazione Rossi di rifiutare i contributi di Snam, il consigliere regionale Amati ne fece una campagna quotidiana.

Per arrivare a giugno 2023 , subito dopo le elezioni per scoprire che Snam era disponibile a contribuire con ben 400.000 euro per le opere di urbanizzazione . Cifra che all’epoca definimmo ampiamente insufficiente, occorrono vari milioni di euro per le opere previste.

Siamo arrivati a settembre e scompaiono dal bilancio e dal piano delle opere pubbliche anche i 400.000 euro annunciati a Giugno.

Dove sono finiti i pur piccoli impegni presi?

Svaniti nel nulla cosmico delle affermazioni e delle promesse del centro destra e del consigliere Amati.

Vadano adesso dagli abitanti di Torre Rossa a spiegare che si erano sbagliati e che non hanno alcun contributo da parte di Snam.

COMUNICATO STAMPA

Brindisi Bene Comune

Alleanza Verdi-Sinistra