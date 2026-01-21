Nella settimana appena trascorsa, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, la Polizia di Stato di Brindisi ha arrestato in flagranza di reato un quarantunenne di Mesagne. Nello specifico gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato PS della “cittadina messapica” hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale, occultati nella sala da pranzo, sono stati rinvenuti e sequestrati 17 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tutti pronti per essere immessi sul mercato, oltre ad un bilancino di precisione e ad altro materiale utile al confezionamento delle dosi della droga. Alla luce dei chiari elementi di colpevolezza raccolti a carico dell’uomo, lo stesso è stato tratto in arresto.