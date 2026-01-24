Continua il lavoro di preparazione del Bellaria Padel Brindisi che dal mese di marzo parteciperà per la prima volta ed unica nel Sud Italia al campionato di serie A.

Dopo le prime conferme arrivano quelle di Erika Zanchetta, giocatrice di assoluto talento capace di giocare sia a destra che a sinistra. La ragazza di Latna si è distinta lo scorso anno per la sua duttilità e la grandissima esperienza internazionale che è servita per portare a casa match importanti e delicati. La sua leadership unita al suo bagaglio tecnico torneranno utili in un torneo che si preannuncia molto competitivo.

Oltre alla Zanchetta faranno parte della squadra anche le siciliane Marina Garsia e Francesca Pezzillo al loro terzo anno con la casacca del Bellaria. Molto amate ed apprezzate dai tifosi brindisini grazie al loro modo di giocare non lesinando mai energie e sempre pronte a sostenere le proprie compagne.

“Siamo veramente orgogliosi di aver confermato tutte le giocatrici della scorsa stagione, – dichiara soddisfatto il presidente Francesco Giorgino – in quanto queste ragazze hanno dimostrato di essere un gruppo solido e di aver sposato il progetto della famiglia Bellaria con gioia ed entusiasmo. La serie A ha bisogno di tante atlete forti e motivate e ben presto siamo fiduciosi di poter annunciare una o due giocatrici che faranno strabuzzare gli occhi a tutti i nostri tifosi”.

Al fine di ottimizzare la struttura societaria la società annuncia con orgoglio che entrano nello staff societario Alessandro Nani nel ruolo di Direttore Commerciale, Teddy Mastrorosa che assume il ruolo di responsabile del marketing ed Alessandro Sportelli che curerà i rapporti istituzionali della società. A tutti loro l’augurio di buon lavoro nei rispettivi incarichi.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi