Martedì 18 marzo, alle ore 20:30 (apertura porte ore 20:00), il Teatro J.F. Kennedy di Fasano ospiterà lo spettacolo “Benvenuti in Casa Esposito”, nell’ambito della rassegna teatrale del Comune di Fasano in collaborazione con PugliaCulture.

La commedia, scritta da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani, è liberamente tratta dal romanzo bestseller di Pino Imperatore (Giunti Editore) e vede la regia di Alessandro Siani. Sul palco, un cast d’eccezione guidato da Giovanni Esposito, Nunzia Schiano, Susy Del Giudice, Yari Gugliucci, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella e Aurora Benitozzi.

«Si cambia decisamente e nuovamente genere per la prosa targata Città di Fasano – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – Questa volta siamo a Napoli e sul palcoscenico assisteremo ad una esilarante commedia (tratta dall’omonimo libro che invito a leggere in quanto ricco di suggestioni e sfumature). La risata qui è assicurata, mentre va in scena la ridicolizzazione di alcuni ambienti malavitosi, estremizzando i comportamenti tipici di malavitosi. Attori davvero eccezionali in scena , un grande prodotto che siamo fieri di ospitare in città. La nostra rassegna “cresce” sempre di più e il pubblico diventa sempre più numeroso e affezionato. Ringrazio davvero tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di progetti così ambiziosi nella nostra Fasano».

Sinossi

Tonino Esposito, un aspirante delinquente sfigato e imbranato, cerca di emulare il padre boss, Gennaro, ucciso nel rione Sanità di Napoli. Tra incubi e disavventure, Tonino si scontra con la famiglia, la criminalità e il nuovo capoclan, Pietro De Luca detto ‘o Tarramoto. In un momento di sconforto, Tonino si rifugia nel Cimitero delle Fontanelle, dove incontra il fantasma di un Capitano spagnolo, con cui stringe una comica “collaborazione”.

La commedia è un susseguirsi di dialoghi esilaranti, colpi di scena e messaggi di grande valore etico, che riportano gli aspetti più ridicoli della criminalità e rispolverano la tradizione comica napoletana. Un modo nuovo di raccontare e denunciare la malavita, in linea con il romanzo bestseller che ha conquistato migliaia di lettori in tutta Italia.

