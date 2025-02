I dati diffusi dall’Osservatorio di PugliaPromozione sono stati oggetto di analisi nel corso un breve briefing tra i soci del Consorzio Albergatori di Carovigno presenti alla BIT di Milano.

“I dati si riconfermano – esordisce Vincenzo Diroma, presidente degli operatori della città della “Nzegna” – con un incremento di arrivi e presenza del 10%. Ciò significa che Carovigno è prossima, se non lo è già, ad essere “destinazione”, grazie ai suoi servizi, alle sue bellezze naturali e monumentali e con le strutture dell’ospitalità che coprono tutti i target di clientela. A questo si aggiunge anche l’incremento del turismo di prossimità grazie al lavoro degli esercenti del centro storico e all’Amministrazione Comunale che quest’anno ha investito e programmato eventi”.

Il dato che più soddisfa è, certamente, quello delle presenze che vedono i turisti soggiornare per 6 giorni rispetto ad altre realtà limitrofe. Ciò definisce la clientela che più attrae il territorio di Carovigno: le famiglie e i gruppi della terza età nel periodo di bassa stagione.

“Tutto questo, non dimentichiamoci – conclude il Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno, Vincenzo Diroma – permette l’occupazione di personale alberghiero per circa 240 giorni all’anno, senza contare l’indotto, creando uno sviluppo economico sul territorio”.

Sui dati a livello regionale Diroma afferma che “il buon lavoro fatto, con le giuste sinergie, ci consentono di ottenre questi lusinghieri risultati, ma non possiamo, certamente, cullarci e dobbiamo investire sulla professionalità perché il turista pretende servizi competitivi e all’altezza delle proprie esigenze”.