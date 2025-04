Borgo Immobiliare srl ha annunciato oggi la sua decisione ufficiale di interrompere il piano di valorizzazione e riapertura del Castello di Oria. Questa scelta, definita dalla società come “sofferta ma inevitabile”, è stata motivata dalle limitazioni emerse durante la conferenza di servizi preliminare, conclusasi nel gennaio scorso.

Le restrizioni imposte sull’utilizzo commerciale degli spazi del castello, in particolare per l’organizzazione di eventi e ricevimenti, hanno compromesso la sostenibilità economica del progetto nella sua concezione iniziale.

In risposta a recenti dichiarazioni del Sindaco di Oria, la Dott.ssa Emanuela Romanin, portavoce di Borgo Immobiliare, ha chiarito: “Contrariamente a quanto affermato, la nostra scelta di comunicare attraverso la stampa non è stata dettata dalla volontà di sottrarci al

dialogo. Al contrario, rappresenta una comunicazione necessaria e trasparente nei confronti della comunità di Oria e di tutti coloro che riponevano fiducia nel rilancio del Castello, anche in termini di nuove opportunità occupazionali.”

La società ha inoltre escluso l’intenzione di intraprendere azioni legali contro il parere del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), pur evidenziando – da diverse prospettive e per molteplici ragioni – potenziali profili di illiceità e illegittimità . A tal proposito, la Dott.ssa Romanin ha aggiunto: “Avviare un nuovo percorso di confronto con l’attuale amministrazione, con il rischio di sfociare nell’ennesima controversia, non rientrava nelle nostre intenzioni. Le precedenti esperienze ci hanno profondamente provato.”

Il riferimento della portavoce si estende anche a pregresse difficoltà risalenti all’amministrazione Carone, quando un tentativo di modifica dello strumento urbanistico incontrò ostacoli a causa di richieste ritenute eccessive e di un clima percepito dalla società come una “escalation” su obblighi e concessioni.

Alla luce di queste passate esperienze, Borgo Immobiliare ha comunicato di non avere in programma la presentazione di nuove proposte o progetti esecutivi per il Castello di Oria.

Parallelamente, la Dott.ssa Romanin ha annunciato una nuova e significativa strategia di investimento nel settore turistico: la realizzazione di un esclusivo experience beauty hotel & spa di lusso. La struttura, immersa in un’oasi verde di cinque ettari, offrirà suite raffinate con piscine private, cinque hammam, aree dedicate al relax e al fitness, una piscina principale e servizi di altissimo livello. L’ambizioso progetto mira a creare una destinazione d’eccellenza per una clientela internazionale esigente, con l’obiettivo di generare sviluppo economico, opportunità di lavoro qualificato e un impulso concreto al turismo di lusso nella provincia di Brindisi.

Borgo Immobiliare srl desidera ribadire il proprio impegno verso il territorio, con la convinzione che solo attraverso progettualità sostenibili e condivise sia possibile valorizzare appieno il potenziale del patrimonio locale.

BORGO IMMOBILIARE S.R.L.