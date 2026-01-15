Anche per gli studenti delle medie superiori di Brindisi o frequentati nel capoluogo scade il 20 gennaio prossimo il termine per iscriversi al concorso in virtù del quale partecipare a un programma estivo di approfondimento linguistico di 4 settimane in Irlanda (Athlone) promosso da Intercultura e godere di una borsa di studio totale, grazie al rapporto di collaborazione instaurato dalla Fondazione Intercultura con A2A Energiefuture S.p.A.
In virtù di questo accordo, gli studenti che intendono candidarsi, devono “iscriversi sul sito, effettuando il pagamento dell’iscrizione di euro 60 (non rimborsabili). Durante l’iscrizione online – si legge in un volantino diffuso in queste ore -, all’interno del punto 1 “Iscrizione” , nello Step 2 “Registrazione”: nella sezione “Scegli come partecipare” selezionare l’opzione “Borse di studio partner”, successivamente nella sezione “Selezione borse di studio partner” , cliccare su “Aggiungi borsa” e nel menù a tendina, digitare e selezionare “A2A Energiefuture Zona Brindisi”.
Fra i dettagli del programma l’accoglienza in famiglie selezionate e la frequenza di un corso di lingua con indirizzo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths); la certificazione delle competenze attese per i partecipanti e l’assistenza “fornita da Intercultura ODV, leader negli scambi scolastici interculturali”.
Tutte le modalità sono sulla pagina www.intercultura.it/a2a-energiefuture-spa ma si può partecipare al webinar di domani, 16 gennaio 2026, registrandosi su intercultura.it/webinar-borse-a2a. Per dubbi o domande si possono anche contattate i volontari di Brindisi (Antonella Palma, 340 2294149).