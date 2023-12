La Polizia di Stato, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto della produzione e dell’uso di materiale esplodente e giochi pirotecnici non autorizzati, disposti dal Questore di Brindisi Annino Gargano, ha consentito agli uomini dell’UPGSP – Sezione Volanti della Questura di sequestrare 155 grossi petardi di genere proibito confezionati artigianalmente, 4 grosse bombe carta e alcune dosi di cocaina termosaldati pronti per lo spaccio.

Il sequestro è avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri 14 dicembre; tutto il materiale era stato nascosto con cura nell’area comune dei garage di un grosso complesso condominiale di un quartiere periferico del Capoluogo.

Nelle immediate vicinanze del materiale esplodente, messo in sicurezza dagli artificieri della Polizia di Frontiera di Brindisi, è stata trovata anche una bottiglia contenente liquido infiammabile e un accendino; sul posto si è portato anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi.

In vista delle prossime festività natalizie e di fine anno, proseguiranno i servizi di prevenzione e di vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di manufatti pirotecnici illeciti.