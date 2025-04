Sono in atto le ricerche della Sig.ra Monaco Maria Luigia, nata a Ceglie Messapica il 31 marzo 1966 e scomparsa nella mattinata del 6 aprile 2025 da Ceglie Messapica.

A seguito di riunione della cabina di regia tenutasi presso questa Prefettura in data odierna, si è deciso di intensificare con immediatezza le attività con l’impiego di tutte le forze in campo del sistema di protezione civile provinciale e anche di unità cinofile.

Si allega fotografia della scomparsa invitando chiunque dovesse avere informazioni utili a contattare il NUE 112.