Buona parte del cimitero di Brindisi versa in condizioni a dir poco vergognose.

I cittadini denunciano da tempo lo stato di degrado, ma le istituzioni sembrano restare sorde.

Il rispetto per i defunti e per le famiglie che li ricordano dovrebbe essere una priorità, eppure la manutenzione del cimitero di Brindisi lascia molto a desiderare.

L’incuria non riguarda solo la pulizia, ma anche la mancanza di interventi strutturali adeguati.

Le immagini parlano da sole: muri macchiati dall’umidità, canali di scolo inesistenti e un generale stato di abbandono che grida incuria. La situazione peggiora ulteriormente nei giorni di pioggia, quando l’assenza di un sistema di drenaggio adeguato fa sì che alcune tombe si trovino letteralmente sommerse dall’acqua.

Il muro ritratto in foto mostra chiaramente un problema di scolo dell’acqua che, nel tempo, ha lasciato segni evidenti di umidità e muffa.

Un problema vecchissimo, aggravato dalla circostanza che vengono frequentemente rubati. Una possibile soluzione sarebbe rendere meno appetibile il materiale utilizzato, evitando il rame e optando per soluzioni più economiche e meno soggette ai furti.

A peggiorare la situazione, la presenza di alberi caduti e vegetazione lasciata in completo stato di abbandono, come testimoniato dalle immagini. Rami secchi e tronchi pericolanti deturpano il luogo sacro e rappresentano anche un rischio per la sicurezza dei visitatori.

Una negligenza ulteriore conferma il disinteresse per la cura e il rispetto dovuto a un luogo sacro.

Dal cittadino che ha inviato le immagini alla nostra redazione arriva un accorato appello alle autorità: “è ora di intervenire. Non rispettano neanche i morti, e questo è inaccettabile.”