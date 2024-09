l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’“Accademia degli Erranti”, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento estivo della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge” e il Consolato Onorario di Grecia in terra di Brindisi. Avremo il piacere di presentare il libro, “L’uomo con l’organetto” di Thalia Ganotakis (Aletti editore), nella serata di Venerdì 4 Ottobre alle ore 18,30, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie).

Il libro: Celato sotto la figura dell’Arcano dei Tarocchi, il Matto, l’autrice percorre, attraverso le vicende di due famiglie – la famiglia Ferrero (italo-greca) e la famiglia Erdem (turca) gli avvenimenti che hanno contrassegnato l’Europa negli anni Sessanta e Settanta. Ambientato in parte in Grecia, successivamente in Italia e in Francia, il romanzo propone l’implicazione del destino nelle vicissitudini umani. Alla stregua del Matto, l’uomo con l’organetto percorre le vie del mondo spingendo il suo carillon. L’incontro “casuale” con Marco Ferrero cambia la sua sorte. Anche la famiglia Erdem deve fare i conti con gli avvenimenti politici in Grecia, alterando i propri piani. Spinto dall’immaginazione e dai suggerimenti prodigati dai tarocchi il Matto pensa di aver tessuto una trama ideale quando si imbatte sulle travolgenti forze oscure. Il libro rappresenta la consapevolezza, eredità regalata al mondo dal Matto prima di scomparire insieme all’uomo con l’organetto.

L’autrice: Thalia Ganotakis, di origine greca, nata nel 1955 in Congo, ha condiviso con la sua famiglia gli avvenimenti cruciali del processo di indipendenza di Congo, Burundi e Rwanda. Si è poi trasferita a Bruxelles, dove ha conseguito il diploma di traduttrice. Dal 1976 è residente a Brindisi, dove ha sposato l’uomo che ha conosciuto in Africa durante l’adolescenza. Ha precedentemente pubblicato un libro illustrato di fiabe (Otto Fiabe, 2014), e l’autobiografia Malachite. Le lacrime degli avi (2018).

Dialogherà con l’autrice: Tiziano Mele, Giornalista e Mental Coach.

Saluti: Casa di Quartiere e a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e Avv. Antonella Mastropaolo, Console onoraria di Grecia in Brindisi, Lecce e Taranto.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro. Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti

Ex Convento delle Scuole Pie