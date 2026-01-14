Con ordinanza n. 2/26 registrata oggi, martedì 14 gennaio 2026, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha disposto “il divieto di utilizzare fiamme libere e articoli pirotecnici, a qualunque titolo impiegati, all’interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale”. Ciò “alla luce del tragico evento, in locale pubblico nella località svizzera di Crans-Montana” e in considerazione del fatto che “l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno di locali pubblici e di esercizi aperti al pubblico, anche per le finalità decorative o celebrative, può determinare gravi rischi per la sicurezza delle persone e dei beni”.

L’ordinanza esclude dal divieto “gli impianti e le attrezzature stabilmente installati, regolarmente autorizzati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, utilizzati per finalità strettamente connesse all’attività esercitata”.