Si confermano tutte le difficoltà in trasferta per la Valtur Brindisi al quarto kappaò nelle ultime cinque uscite, questa volta sconfitta al PalaGesteco di Cividale nel turno infrasettimanale della 23°esima giornata di Serie A2. Serata decisamente negativa per i pugliesi che vengono raggiunti in classifica dai friulani ma quantomeno riescono a salvare la differenza punti nel finale in virtù del +9 accumulato all’andata.

Inizia con il piede giusto la squadra di casa, trascinata dalle due triple consecutive di Lucio Redivo, in doppia cifra realizzativa già nei primi sei minuti dalla palla a due (18-11). La reazione ospite arriva dopo il primo timeout chiamato da coach Piero Bucchi mentre il primo fallo di squadra fischiato a Cividale arriva all’ottavo minuto di gioco. Debutto stagionale per Andrea Mabor Dut Biar, alla prima partita in biancoazzurro dopo l’infortunio subito ad inizio preseason a pochi giorni dal suo arrivo a Brindisi, protagonista di una buona difesa e intercetto a fine primo quarto sul punteggio di 23-21. Le due squadre aumentano il ritmo al rientro in campo e trovano punti dalla distanza con i propri tiratori, su tutti i più attesi Redivo e Copeland (36-34 al 18’). Il fallo tecnico chiamato alla panchina biancoazzurra e le palle perse dall’attacco brindisino costano un fine secondo quarto in cui Brindisi non riesce a rimanere a contatto e scivola fino al 43-34 con Rota protagonista di 5 punti di fila. La coppia Esposito-Vildera prova a salire di tono nella lotta sotto le plance contro Freeman, scontro che fa da ago della bilancia sui due lati del campo (50-44 al 25’). Il centro brindisino realizza 8 punti personali nel terzo quarto, catalizzando la fase offensiva dei suoi, ma Brindisi non riesce a colmare il gap e scivola nuovamente sotto la doppia cifra di svantaggio a fine terzo quarto: 63-52. L’inerzia è tutta dalla parte della Gesteco che scappa via nei primi minuti dell’ultimo periodo sul +18 (73-55) sfruttando tutte le difficoltà di una Valtur che fa grande fatica a segnare in attacco. Cividale trova protagonisti differenti nell’arco del match ed è Cesana a firmare il break nel periodo conclusivo. La difesa a zona consente a Brindisi di togliere ritmo agli avversari e ridurre il gap fino al -7 a un minuto dalla fine (78-71) ma la tripla di Redivo consegna una meritata e netta vittoria alla Gesteco che ribalta anche il -9 dell’andata e agguanta in classifica Brindisi.

Si tornerà in campo domenica 25 gennaio alle ore 18:00 per il match casalingo contro Avellino; biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.

IL TABELLINO

UEB GESTECO CIVIDALE-VALTUR BRINDISI: 81-73 (23-21, 43-34, 63-52, 81-73)

UEB GESTECO CIVIDALE: Freeman 12 (3/7, 9 r.), Mastellari 2 (1/5, 0/5, 2 r.), Redivo 19 (1/7, 4/8, 1 r.), Cesana 12 (3/3, 1/4, 2 r.), Costi 9 (1/3 da tre, 5 r.), Berti 6 (2/2, 1 r.), Rota 10 (4/5, 1 r.), Ferrari 7 (2/2, 1/3), Marangon 7 (2/3, 1/3, 3 r.), Orso ne, Drusian ne, Pittioni ne. Coach: Pillastrini.

VALTUR BRINDISI: Copeland 23 (1/3, 6/9, 2 r.), Cinciarini 4 (1/1, 0/4, 7 r.), Francis 4 (2/4, 0/4, 3 r.), Mouaha 5 (1/1, 1/2, 1 r.), Vildera 11 (4/8, 8 r.), Miani 6 (3/3, 0/3, 1 r.), Esposito 8 (2/5, 1/1, 1 r.), Radonjic 7 (2/5, 1/4, 2 r.), Dut Biar (1 r.), Fantoma 5 (1/1, 1/1). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Barbiero – Marzulli – Bertuccioli.

NOTE – Tiri liberi: Cividale 22/22, Brindisi 9/14. Perc. tiro: Cividale 25/61 (9/30 da tre, ro 10, rd 27), Brindisi 27/59 (10/28 da tre, ro 6, rd 26).