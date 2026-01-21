January 22, 2026
Gen 21, 2026    Posted by    Basket, evidenza1

Si confermano tutte le difficoltà in trasferta per la Valtur Brindisi al quarto kappaò nelle ultime cinque uscite, questa volta sconfitta al PalaGesteco di Cividale nel turno infrasettimanale della 23°esima giornata di Serie A2. Serata decisamente negativa per i pugliesi che vengono raggiunti in classifica dai friulani ma quantomeno riescono a salvare la differenza punti nel finale in virtù del +9 accumulato all’andata.
Inizia con il piede giusto la squadra di casa, trascinata dalle due triple consecutive di Lucio Redivo, in doppia cifra realizzativa già nei primi sei minuti dalla palla a due (18-11). La reazione ospite arriva dopo il primo timeout chiamato da coach Piero Bucchi mentre il primo fallo di squadra fischiato a Cividale arriva all’ottavo minuto di gioco. Debutto stagionale per Andrea Mabor Dut Biar, alla prima partita in biancoazzurro dopo l’infortunio subito ad inizio preseason a pochi giorni dal suo arrivo a Brindisi, protagonista di una buona difesa e intercetto a fine primo quarto sul punteggio di 23-21. Le due squadre aumentano il ritmo al rientro in campo e trovano punti dalla distanza con i propri tiratori, su tutti i più attesi Redivo e Copeland (36-34 al 18’). Il fallo tecnico chiamato alla panchina biancoazzurra e le palle perse dall’attacco brindisino costano un fine secondo quarto in cui Brindisi non riesce a rimanere a contatto e scivola fino al 43-34 con Rota protagonista di 5 punti di fila. La coppia Esposito-Vildera prova a salire di tono nella lotta sotto le plance contro Freeman, scontro che fa da ago della bilancia sui due lati del campo (50-44 al 25’). Il centro brindisino realizza 8 punti personali nel terzo quarto, catalizzando la fase offensiva dei suoi, ma Brindisi non riesce a colmare il gap e scivola nuovamente sotto la doppia cifra di svantaggio a fine terzo quarto: 63-52. L’inerzia è tutta dalla parte della Gesteco che scappa via nei primi minuti dell’ultimo periodo sul +18 (73-55) sfruttando tutte le difficoltà di una Valtur che fa grande fatica a segnare in attacco. Cividale trova protagonisti differenti nell’arco del match ed è Cesana a firmare il break nel periodo conclusivo. La difesa a zona consente a Brindisi di togliere ritmo agli avversari e ridurre il gap fino al -7 a un minuto dalla fine (78-71) ma la tripla di Redivo consegna una meritata e netta vittoria alla Gesteco che ribalta anche il -9 dell’andata e agguanta in classifica Brindisi.

Si tornerà in campo domenica 25 gennaio alle ore 18:00 per il match casalingo contro Avellino; biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.

IL TABELLINO

UEB GESTECO CIVIDALE-VALTUR BRINDISI: 81-73 (23-21, 43-34, 63-52, 81-73)

UEB GESTECO CIVIDALE: Freeman 12 (3/7, 9 r.), Mastellari 2 (1/5, 0/5, 2 r.), Redivo 19 (1/7, 4/8, 1 r.), Cesana 12 (3/3, 1/4, 2 r.), Costi 9 (1/3 da tre, 5 r.), Berti 6 (2/2, 1 r.), Rota 10 (4/5, 1 r.), Ferrari 7 (2/2, 1/3), Marangon 7 (2/3, 1/3, 3 r.), Orso ne, Drusian ne, Pittioni ne. Coach: Pillastrini.

VALTUR BRINDISI: Copeland 23 (1/3, 6/9, 2 r.), Cinciarini 4 (1/1, 0/4, 7 r.), Francis 4 (2/4, 0/4, 3 r.), Mouaha 5 (1/1, 1/2, 1 r.), Vildera 11 (4/8, 8 r.), Miani 6 (3/3, 0/3, 1 r.), Esposito 8 (2/5, 1/1, 1 r.), Radonjic 7 (2/5, 1/4, 2 r.), Dut Biar (1 r.), Fantoma 5 (1/1, 1/1). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Barbiero – Marzulli – Bertuccioli.
NOTE – Tiri liberi: Cividale 22/22, Brindisi 9/14. Perc. tiro: Cividale 25/61 (9/30 da tre, ro 10, rd 27), Brindisi 27/59 (10/28 da tre, ro 6, rd 26).

