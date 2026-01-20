Oltre quattrocento cittadini hanno sottoscritto, in appena una settimana, una petizione formale per opporsi alla chiusura del punto vendita Interspar di viale Aldo Moro 81, a Brindisi. La raccolta firme è stata trasmessa alla Direzione Despar / Eurospar / Interspar come istanza ufficiale, a testimonianza di un legame forte e radicato tra il quartiere e uno dei suoi principali presìdi commerciali e sociali.

La rapidità con cui è stata organizzata e completata la petizione, in un arco temporale estremamente ristretto, viene indicata dagli stessi promotori come un segnale chiaro: la chiusura del punto vendita è percepita come una perdita rilevante per l’intera comunità, non solo sotto il profilo dei servizi, ma anche per le ricadute occupazionali e sociali.

Nel documento, sottoscritto da clienti, residenti e cittadini, l’Interspar di viale Aldo Moro viene descritto come un servizio essenziale per il quartiere, grazie alla sua posizione strategica e alla capacità di servire un bacino d’utenza ampio, comprendente anche persone anziane e famiglie che vi trovano un riferimento quotidiano comodo e sicuro.

Ampio spazio viene dedicato anche al valore umano del personale: la professionalità, la disponibilità e la gentilezza dei dipendenti hanno contribuito, nel tempo, a costruire un rapporto di fiducia che va oltre la semplice transazione commerciale. Proprio la possibile interruzione di questo legame, insieme all’incertezza sul futuro lavorativo degli addetti, rappresenta uno degli elementi di maggiore preoccupazione espressi dai firmatari.

Di seguito il testo dell’istanza formale allegata alla petizione, così come trasmesso alla Direzione aziendale:

Oggetto: Istanza formale dei clienti contro la chiusura del punto vendita Interspar di Viale Aldo Moro 81 – Brindisi

Siamo un gruppo di clienti affezionati del Vostro punto vendita Interspar situato in Viale Aldo Moro 81, a Brindisi.

Vi scriviamo per esprimere il nostro profondo rammarico e la nostra viva preoccupazione in merito alla notizia della prossima chiusura di questo esercizio. Desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione quanto questo punto vendita rappresenti, ormai da tempo, un presidio fondamentale per l’intera comunità locale.

La Vostra sede non è soltanto un esercizio commerciale, ma un servizio essenziale per il quartiere. Grazie alla sua posizione strategica, l’Interspar di Viale Aldo Moro serve un bacino d’utenza vastissimo, inclusi molti residenti che trovano in questo punto vendita un riferimento comodo e sicuro per la spesa quotidiana.

Oltre all’aspetto logistico, teniamo a sottolineare l’alto valore umano riscontrato nel Vostro organico: la gentilezza, la disponibilità e la professionalità di tutti i dipendenti hanno creato con noi clienti un rapporto di fiducia che va ben oltre la semplice transazione commerciale. Vedere interrotto questo legame e, soprattutto, restare incerti sul futuro lavorativo di queste persone è per noi motivo di grande dispiacere.

Con la presente, chiediamo formalmente alla Dirigenza di riesaminare la decisione della chiusura, valutando l’impatto sociale e la perdita di un punto di riferimento così importante per la città di Brindisi.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i nostri più distinti saluti.

I Clienti dell’Interspar di Viale Aldo Moro

Alla petizione sono allegate quindici pagine di firme, con nominativi e recapiti dei sottoscrittori, raccolte nel rispetto della normativa sulla privacy e destinate esclusivamente alle finalità dell’istanza.

Ora la parola passa alla Direzione, dalla quale i firmatari attendono un riscontro formale e, auspicabilmente, una rivalutazione della decisione annunciata. In gioco, sottolineano i promotori, non c’è solo la sorte di un punto vendita, ma la tenuta di un presidio di prossimità che negli anni ha svolto una funzione ben più ampia di quella commerciale.