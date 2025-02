Nella suggestiva cornice del fiume Po, la 42ª edizione della Regata Internazionale di Fondo “D’Inverno sul Po” di canottaggio, ha scritto un nuovo capitolo di successi per l’ASD Brindisi Rowing Club. I ragazzi Special Olympics e gli atleti master hanno trasformato questo evento in una celebrazione di determinazione e passione.

Guidati dal presidente Antonio Castrignanò e supportati da uno staff tecnico di eccellenza, tra cui Vincenzo Gorgoni e Irma Tortorella, gli atleti Special Olympics hanno dimostrato una determinazione senza pari. Alice Liguori, Rebecca Capraro, Simone Mancini, Alessio Fischetto, Alessandro Cogoni e Stefano Palano, insieme agli atleti partner Vincenzo Gorgoni, Irma Tortorella, Sabrina Girone e Fortunato Fischetto, hanno offerto prestazioni straordinarie.

Il loro impegno ha portato a un medagliere eccezionale: Risultati: 1 Oro nel 4 gig maschile, 1 Argento nel 4 gig femminile, 2 Ori nell’indoor rowing singolo maschile, 1 Bronzo e un argento nell’indoor rowing singolo femminile, 2 Argenti nel singolo indoor rowing maschile, 1 Oro nella staffetta mista indoor rowing, 1 Bronzo nella staffetta maschile.

Importanti anche i risultati degli atleti master, tra cui Vincenzo Gorgoni e Laura Pecoraro, che con le loro prestazioni eccezionali hanno aggiunto ulteriore prestigio all’evento. La loro abilità ed esperienza hanno dimostrato che la passione per il canottaggio non conosce età, rappresentando un esempio e un’ispirazione per tutti i membri del club.

Questa edizione della D’Inverno sul Po ci ha offerto una lezione fondamentale: che la vera forza risiede nella capacità di unire le forze e superare insieme ogni sfida. Gli atleti, dal più giovane al più esperto, hanno dimostrato che con cuore e dedizione è possibile trasformare qualsiasi difficoltà in un successo.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie degli atleti Special Olympics che, con innumerevoli sacrifici e un supporto costante, costituiscono un elemento fondamentale nel cammino verso questi traguardi. Il loro amore e sostegno incondizionato sono stati e saranno sempre il fondamento su cui costruire questi successi.

Grazie anche a tutto il personale del Brindisi Rowing Club, la cui passione ha reso possibile questi traguardi. Ogni medaglia, ogni sorriso, e ogni record sono un omaggio all’inclusione e alla perseveranza.