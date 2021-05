A2A Life Company sarà il match sponsor della prossima partita di campionato, ultima giornata di regular season LBA 2020/21, in programma lunedì 10 maggio al PalaPentassuglia alle ore 20:45 tra la Happy Casa Brindisi e l’Openjobmetis Varese.

Gold Sponsor della società biancoazzurra, A2A caratterizzerà con il proprio marchio l’intera serata, attraverso varie iniziative social cui saranno coinvolti anche i supporters brindisini.

Il gruppo A2A si dimostra ancora una volta attivo e proattivo all’interno del mondo della pallacanestro italiana, veicolando messaggi positivi comuni ai valori sportivi di questo sport.

A2A è una life company che si occupa ogni giorno di ambiente, acqua ed energia che, grazie all’uso circolare delle risorse naturali, sono le condizioni necessarie alla vita e alla sua qualità. Con l’uso delle tecnologie più avanzate, promuove la crescita sostenibile del Paese grazie a una strategia di lungo termine, con investimenti dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica: business che, più di altri, sono cruciali per preservare il futuro di tutti.

Brindisi-Varese: lunedì sera tutti in campo nel segno di A2A.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi