Una stagione già eccezionale, nel Campionato di Prima Divisione Maschile

Nonostante la sconfitta sabato scorso, fuori casa contro il Taranto, la Brundisium Volley conquista l’accesso ai playoff, un traguardo che premia soprattutto l’impegno dei ragazzi, in un campionato nuovo e difficile, il loro adattamento,anche e soprattutto, ai momenti più complicati, ad avversari di qualità e spessore.

La soddisfazione, unita anche ad una certa commozione, di mister Toni Ciscutti: “il mio più grande orgoglio è quello di aver visto crescere un progetto giovane e ambizioso, i nostri ragazzi, determinati e volitivi anche negli allenamenti, sino ai risultati che ci permettono di andare ai playoff. Per questo traguardo, naturalmente, voglio anche ringraziare tutto lo staff tecnico-dirigenziale, i nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato, gli stessi organi di stampa che hanno puntualmente ci hanno dato attenzione”.

Il prossimo appuntamento è quindi fissato per il prossimo 26 aprile, contro il San Vito.

I nostri ragazzi, determinati uniti più che mai, hanno già cominciato a prepararsi… ma, prima,meritata cena di squadra per festeggiare questo traguardo.

BRUNDISIUM VOLLEY