“Con riferimento allo stato di manutenzione in cui versano le strutture del compendio ‘Cala Materdomini’ occorre far presente che la stima relativa al costo degli interventi di recupero, elaborata dal settore Patrimonio dell’ente ed allegata all’avviso pubblicato nelle scorse settimane, tiene conto dello stato di degrado in cui è stato lasciato l’immobile da parte del precedente concessionario (tra l’altro uno dei motivi posti a base della revoca della concessione) e dei danni provocati per effetto di atti vandalici perpetrati in seguito, fatti oggetto di apposite denunce da parte del settore competente dell’ente.

Per la vigilanza dell’immobile è stato dato incarico già dalla scorsa estate ad una ditta specializzata del settore, nelle more dell’affidamento da disporre con il nuovo avviso.

Detto nuovo avviso è stato redatto a valle di un percorso partecipato con le commissioni consiliari competenti in materia di patrimonio e attività produttive, al fine di valutare le problematiche che avevano interessato la precedente gestione e predisporre eventuali misure finalizzate a prevenire il verificarsi di ulteriori criticità nell’ambito della futura gestione.

I servizi previsti a carico del futuro gestore sono stati compensati con la quantificazione del canone posto a base d’asta, decisamente inferiore rispetto a quanto era stato offerto anni fa da diversi operatori economici concorrenti (mediamente € 40.000,00/anno).

L’avviso è stato pubblicato tenendo conto che il 31 marzo sarà dato avvio alle operazioni di verifica e valutazione delle offerte che saranno state trasmesse, in modo da poter consentire l’avvio della gestione già prima della stagione estiva, una volta effettuate le necessarie opere di manutenzione ordinaria”.

Lo afferma l’Assessore al Patrimonio Caterina Cozzolino.

Comune di Brindisi