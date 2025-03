Il Comitato dei cittadini della zona agricola di Campo Perso esprime il proprio sincero ringraziamento al Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, per il tempestivo intervento volto a risolvere la problematica legata alla scarsa illuminazione della pericolosa curva sulla Strada Provinciale 88, in prossimità della località Cerano.

Dopo la nostra segnalazione, il Presidente Matarrelli ha prontamente preso in carico la questione, attivandosi affinché l’illuminazione pubblica nel tratto interessato venisse presa in carico dalla Provincia ed immediatamente ripristinata, garantendo così maggiore sicurezza per automobilisti e residenti. Grazie al suo impegno e alla collaborazione degli enti preposti, oggi quella curva, tristemente nota per i numerosi incidenti verificatisi nel tempo, è finalmente più sicura.

Questo intervento rappresenta un segnale importante di attenzione alle esigenze del territorio e dei cittadini. Il Comitato di Campo Perso continuerà a monitorare le necessità della comunità, con la certezza che il dialogo con le istituzioni, quando improntato alla collaborazione e alla concretezza, possa portare a risultati tangibili per il bene comune.

*Il Comitato dei cittadini di Campo Perso*