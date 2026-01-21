Per il quarto anno consecutivo la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi aderirà alla campagna di sostegno alla ricerca “Cancro io ti boccio” sostenuta dall’AIRC. Un progetto in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura scientifica.

Venerdì 23 Gennaio pv dalle ore 8,00 alle ore 10,30 presso il plesso “Kennedy”, in via Gigante, al rione Casale, sarà possibile trovare ragazzi, docenti e genitori impegnati nella vendita e distribuzione delle “Arance della salute”, delle marmellate e del miele. Il ricavato della raccolta finanzierà la migliore ricerca sul cancro e i ragazzi impegnati in un’esperienza di volontariato scopriranno l’importanza di una cittadinanza attiva e il valore della ricerca scientifica.

Sosteniamo insieme la ricerca bocciamo finalmente il cancro!

