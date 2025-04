Il noto attore fasanese Michele Savoia è pronto debuttare con “Candido”, monologo scritto da Tobia Rossi ed Eleonora Beddini e che vedrà il debutto nazionale al Teatro Sociale di Fasano mercoledì 9 aprile, con replica giovedì 10.

L’evento è promosso dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

Michele Savoia

Michele Savoia, attore che spazia dalla prosa al musical, dal cinema internazionale al mondo de I Me contro Te, si mette a nudo nell’interpretazione del protagonista di questo torrenziale monologo con canzoni, tra musical e stand-up, tra confessione intima e avventura pop, che è al contempo un aggiornamento contemporaneo del Candido di Voltaire e una fiaba musicale originale che strizza l’occhio a La La Land e agli one man show di Rachel Bloom a partire da una spunto che prende simpaticamente in giro il classico e amarissimo film di Joel Schumacher “Un giorno di ordinaria follia”. Tra leggerezza e gravità, divertimento e sentimento, la parabola di Candido diventa la parabola di ogni corpo difforme che trova la voce per gridare il proprio desiderio di essere visto, riconosciuto e legittimato per quello che è, senza compromessi e senza etichette.

Tobia Rossi

Drammaturgo, scrittore e sceneggiatore. Subito dopo la maturità classica si trasferisce a

Milano dove studia drammaturgia presso il Centro di Drammaturgia Performativa e Comunitaria del CRT – Centro di Ricerca per il Teatro di Milano e sceneggiatura alla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti”. Nel maggio 2024 pubblica il suo primo romanzo “Cosa siamo nel buio” edito da Mondadori, collabora inoltre col Piccolo Teatro di Milano per il progetto “Abbecedario del Mondo Nuovo”, nel 2023 il suo testo “Piccola bestia” vince il Premio Internazionale Carlo Annoni.

Insegna inoltre allo IED – Istituto Europeo del Design, al Teatro Franco Parenti e alla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano.

Eleonora Beddini

Pianista, compositrice e direttrice musicale. Il suo lavoro indaga prevalentemente il luogo di confluenza tra musica, movimento, arti visive, teatro e multimedialità. Specializzata in musica da film, compone numerosi musical originali. Dal 2023 è direttrice musicale del progetto B.L.U.E. della compagnia romana l Bugiardini e dei progetti This Is Wonderland e Christmas World di Lux Holding.

È inoltre docente di Composizione e arrangiamento Pop-Rock al Conservatorio F.A. Bonporti di Trento.

Sinossi

Candido è un giovane attore di talento, energico e ottimista, generoso e gioiosamente oversize. Il suo corpo fuori misura gli ha causato dolore durante l’adolescenza ma negli anni è diventato il suo segno di riconoscimento, ciò che lo ha reso il simpatico pacioccone che tutti amano e che è “grosso, grasso, allegro e dice sempre di sì”. Ma è davvero quello che voleva? È questo quello che è? O forse il mondo, in particolare il mondo dello spettacolo, gli ha affibbiato una maschera accettabile m a ingombrante? C ‘è un provino. Candido si presenta più nervoso del solito, segretamente nauseato dall’ennesimo ruolo di “amico grasso e buffo”. Una produttrice distratta che “lo ricordava più in carne”, un agente troppo sincero e una relazione sentimentale decisamente tossica portano Candido ad esplodere: forse quello che vive non è il migliore dei mondi possibili ed è ora di dare una svolta. Che sia anche l’ora di usare quella pistola che si porta sempre nello zaino?

Posto unico: 12€ | Ridotto: 9€

Porta: 20.30 | Sipario: 21.00

Info: 334 1144911‬

