Coop Alleanza 3.0 ha pubblicato l’elenco dei rappresentanti eletti per la zona Ipercoop Brindisi, nella circoscrizione Lecce-Brindisi (Puglia Sud).

Questo organo è parte del sistema di governance partecipata di Coop Alleanza 3.0.

Confermata alla presidenza Anna Veronica De Vito, impegnata nel volontariato e in progetti per il Terzo Settore.

Insieme a lei, un gruppo di consiglieri provenienti da Brindisi, Lecce, Latiano e Galatina, che porteranno avanti attività in ambiti come etica, solidarietà, ambiente, salute e cultura.

Tra i neoeletti: Carlo Amatori, Claudio Argentieri, Sabina Bodini, Lucia Carati, Antonietta Caurio e Lucia Elena De Lorenzis.