April 8, 2026
Apr 8, 2026    Posted by    news

Le congiunture internazionali che hanno determinato un immediato rincaro dei prodotti petroliferi rischiano di provocare gravi disservizi anche in questa provincia in riferimento alla continuità dei servizi ed all’equilibrio economico-finanziario aziendale.

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi è alle prese con il notevole aumento dei costi dei carburanti. Il tutto, in mancanza di interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico e nella mancata corresponsione della rivalutazione Istat da parte degli enti territoriali in cui vengono effettuati i servizi di trasporto.

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