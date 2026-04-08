Le congiunture internazionali che hanno determinato un immediato rincaro dei prodotti petroliferi rischiano di provocare gravi disservizi anche in questa provincia in riferimento alla continuità dei servizi ed all’equilibrio economico-finanziario aziendale.
La Società Trasporti Pubblici di Brindisi è alle prese con il notevole aumento dei costi dei carburanti. Il tutto, in mancanza di interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico e nella mancata corresponsione della rivalutazione Istat da parte degli enti territoriali in cui vengono effettuati i servizi di trasporto.