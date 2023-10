“A fine settembre, in qualità di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ho deciso che il partito a Brindisi aveva bisogno di unità e di parlare con una sola voce: i quattro circoli esistenti, che ho ringraziato per tutto il lavoro svolto, sarebbero confluiti in uno solo ‘Fratelli d’Italia Città di Brindisi’ il cui commissario, il consigliere comunale Cesare Memoli, avrebbe gestito l’attività politica fino al congresso.

“Mi giungono continue voci che ci sarebbe chi non si attiene a questa decisione e continua non solo a tenere aperto il circolo, ma a diramare comunicati stampa. A nome del partito, ribadisco, non sono autorizzati a farlo. Chi non si attiene alle regole ad alle volontà degli organi sovraordinati parla solo ed esclusivamente a titolo personale. Le regole esistono per essere rispettate.”

COMUNICATO STAMPA LUIGI CAROLI . FDI