È partita da Carovigno la seconda edizione dell’AQP Tour Baskin Puglia, il progetto sportivo itinerante che promuove l’inclusione attraverso il baskin, disciplina che consente a persone con e senza disabilità di giocare insieme, superando ogni barriera. La tappa inaugurale si è tenuta domenica 6 aprile al Pala Fernando Prima, grazie all’HS Carovigno Basket, registrando una partecipazione entusiasta da parte di atleti, famiglie e pubblico.

L’iniziativa, ideata dalla Società Sportiva Dilettantistica La Scuola di Basket di Lecce, è sostenuta da Acquedotto Pugliese con il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia. Sei le squadre coinvolte in campo, che si sono sfidate in una giornata di gioco, condivisione e rispetto reciproco, dove il risultato sportivo ha lasciato spazio all’esperienza umana.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, l’animazione proposta dalla società sportiva di casa: durante la mattinata, infatti, i bambini del centro minibasket di Carovigno sono stati protagonisti con attività pensate per promuovere il gioco, il divertimento e la condivisione tra generazioni e abilità diverse. Un’occasione per crescere insieme, dentro e fuori dal campo.

Ad arricchire la giornata anche la presenza dell’A.S.D. Gruppo Arcieri d’Alceste di San Vito dei Normanni, che ha proposto dimostrazioni di tiro con l’arco, offrendo al pubblico l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina tanto affascinante quanto educativa, capace di unire concentrazione, tecnica e spirito sportivo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza dell’ HS Carovigno Basket, promotrice dell’evento sul territorio: «Siamo orgogliosi di aver ospitato la prima tappa di un progetto così significativo. L’inclusione è un valore che pratichiamo ogni giorno in campo e fuori, e vedere il Pala Fernando Prima così pieno e partecipato ci conferma che questa è la strada giusta».

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, si è svolto dalle ore 9:00 alle 13:00 ed è stato patrocinato dal Comune di Carovigno.

Il tour ora proseguirà con le tappe di Monopoli (26 aprile), Andria (11 maggio) e Lecce (1° giugno), dove si terrà anche il Festival dello Sport All Inclusive, con dimostrazioni di discipline paralimpiche come basket in carrozzina, tennis e tennistavolo da seduti, bocce e calcio per non vedenti.

Per scoprire di più: https://ow.ly/b0Ty50Vtivt