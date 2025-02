Nei giorni scorsi l’ufficio casa del Comune di Brindisi è stato teatro di un gravissimo atto intimidatorio e di violenza nei confronti dell’Arch. Marina Carrozzo, dirigente dell’ufficio patrimonio e casa, verso la quale desideriamo esprimere la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, estesa anche a tutti i dipendenti dell’ufficio.

Questi uomini e donne sono ogni giorno in prima linea a difendere gli interessi dell’Amministrazione Comunale contro ogni atto di illegalità.

Un ringraziamento particolare anche alla polizia locale che grazie all’intervento effettuato con tempestività ha evitato che la situazione degenerasse.

Continueremo ad essere vicini a chi svolge il proprio lavoro con serietà e professionalità nell’interesse della collettività.

Il rispetto dei ruoli e delle istituzioni e la difesa della legalità, devono essere il più alto senso di civiltà, verso cui una società civile deve ambire.

Ci auguriamo che i responsabili di tale vile atto siano perseguiti per legge, per dimostrare che esiste un vero paese della legalità e non quello dell’imbroglio e dell’illegalità.

La Segreteria cittadina

CASA DEI MODERATI